«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Кулеба: на Одещині ситуація внаслідок нічної масованої атаки залишається складною

Усі служби працюють в посиленому режимі.

Кулеба: на Одещині ситуація внаслідок нічної масованої атаки залишається складною
Фото: ДСНС України в Telegram

Відбулось засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де обговорили наслідки нічної масованої атаки росії. В регіонах тривають відновлювальні роботи. 

 Про це йдеться на Урядовому порталі.

На Одещині ситуація залишається складною. Зранку після обстрілів було частково призупинено тепло- та водопостачання. Відновлення триває.

На Сумщині роботу систем життєзабезпечення відновлено.

«Усі служби працюють у посиленому режимі. Координуємо дії з областями, щоб максимально швидко стабілізувати ситуацію та відновити постачання тепла і води. Паралельно приймаємо рішення щодо додаткового резервування потужностей і захисту об’єктів, щоб система залишалася стійкою до подальших викликів», - наголосив Олексій Кулеба.

Обговорили також посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури. Серед пріоритетів — інженерні рішення та фізичний захист, резервування потужностей і альтернативні джерела живлення.

  • У ніч на 17 лютого росіяни обстріляли Одесу дронами. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та цивільні будівлі. В одному з районів міста виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку 22-поверхівки – туди втрапили уламки.
