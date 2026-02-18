Кулеба: на Одещині ситуація внаслідок нічної масованої атаки залишається складною

Відбулось засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де обговорили наслідки нічної масованої атаки росії. В регіонах тривають відновлювальні роботи.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

На Одещині ситуація залишається складною. Зранку після обстрілів було частково призупинено тепло- та водопостачання. Відновлення триває.

На Сумщині роботу систем життєзабезпечення відновлено.

«Усі служби працюють у посиленому режимі. Координуємо дії з областями, щоб максимально швидко стабілізувати ситуацію та відновити постачання тепла і води. Паралельно приймаємо рішення щодо додаткового резервування потужностей і захисту об’єктів, щоб система залишалася стійкою до подальших викликів», - наголосив Олексій Кулеба.

Обговорили також посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури. Серед пріоритетів — інженерні рішення та фізичний захист, резервування потужностей і альтернативні джерела живлення.