ГоловнаСуспільствоВійна

До санкційного пакету ЄС може потрапити очільник Міжнародної шахової федерації

Аркадій Дворкович лобіював рішення про повернення росіян і білорусів на змагання з шахів під своїми прапорами.

До санкційного пакету ЄС може потрапити очільник Міжнародної шахової федерації
Аркадій Дворкович
Фото: fide.com

У 20-му санкційному пакеті Євросоюзу щодо російського вторгнення в Україні може опинитися ім'я президента Міжнародної шахової федерації FIDE Аркадія Дворковича.

Як пише Укрінформ, про це повідомив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Він нагадав, що Дворкович вже перебуває під українськими санкціями, а рішення ЄС залежить від того, чи не буде Угорщина намагатися блокувати потрапляння росіянина у чорний список. 

Аркадій Дворкович багато років працював на російську владу, був заступником голови уряду РФ та радником президента. У 2018 році очолив FIDE. Після початку повномасштабної російсько-української війни нібито публічно засудив кремлівську агресію, але називав санкції "позбавленими сенсу".  

Саме через позицію Дворковича наприкінці 2025 року FIDE повернула росіянам та білорусам право виступати на міжнародних шахових турнірах під власними прапорами. 

