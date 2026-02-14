FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ зруйнувала адмінбудівлю на Чернігівщині

За минулу добу зафіксовано 29 обстрілів.

РФ зруйнувала адмінбудівлю на Чернігівщині
наслідки російського удару
Фото: Чернігівська ОВА

Росіяни атакували ударним БпЛА адміністративну будівлю у Новгород-Сіверському Чернігівської області. Руйнування значні.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора пізно ввечері "герань" вдарила по Новгород-Сіверській РВА. На щастя, люди не постраждали – працівники в той час уже були вдома. Будівля пошкоджена – руйнування значні. Пожежу на місці удару загасили вогнеборці", – ідеться у повідомленні. 

Також у селі Корюківського району пошкоджений цивільний автомобіль унаслідок удару FPV-дроном. 

Усього за минулу добу було 29 обстрілів. 47 вибухів. Під ударом залишаються переважно саме прикордонні населені пункти.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies