РФ зруйнувала адмінбудівлю на Чернігівщині

Росіяни атакували ударним БпЛА адміністративну будівлю у Новгород-Сіверському Чернігівської області. Руйнування значні.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора пізно ввечері "герань" вдарила по Новгород-Сіверській РВА. На щастя, люди не постраждали – працівники в той час уже були вдома. Будівля пошкоджена – руйнування значні. Пожежу на місці удару загасили вогнеборці", – ідеться у повідомленні.

Також у селі Корюківського району пошкоджений цивільний автомобіль унаслідок удару FPV-дроном.

Усього за минулу добу було 29 обстрілів. 47 вибухів. Під ударом залишаються переважно саме прикордонні населені пункти.