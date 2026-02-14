Унаслідок російського обстрілу у Запорізькій області постражав цивільний

Внаслідок ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області поранень зазнав 55-річний чоловік.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни вдарили по Пологівському району. Наслідки удару встановлюються. Пораненому медики надають всю невідкладну допомогу. Його буде переведено до обласної лікарні", – ідеться у повідомленні.