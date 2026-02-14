Унаслідок російського обстрілу у Запорізькій області постражав цивільний

Внаслідок ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області поранень зазнав 55-річний чоловік.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Росіяни вдарили по Пологівському району. Наслідки удару встановлюються. Пораненому медики надають всю невідкладну допомогу. Його буде переведено до обласної лікарні", – ідеться у повідомленні.
- Упродовж минулої доби росіяни здійснили 655 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області. Унаслідок ворожих атак у Пологівському та Запорізькому районах одна людина загинула, троє людей поранені.