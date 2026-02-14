FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Унаслідок російського обстрілу у Запорізькій області постражав цивільний

Пораненого чоловіка госпіталізували.

Унаслідок російського обстрілу у Запорізькій області постражав цивільний
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: ДСНС

Внаслідок ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області поранень зазнав 55-річний чоловік.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни вдарили по Пологівському району. Наслідки удару встановлюються. Пораненому медики надають всю невідкладну допомогу. Його буде переведено до обласної лікарні", – ідеться у повідомленні. 

