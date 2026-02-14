Сили оборони уразили російський десантний катер БК-16 у т.о Криму

Також українські військові завдали ураження по РЛС РСП-10, вузлу зв’язку та складу боєприпасів противника.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони російського транспортно-десантного катера БК-16 у Криму, також пошкоджені РЛС РСП-10, вузол зв’язку та склад боєприпасів противника.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"У рамках системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових об’єктах ворога", – ідеться у повідомленні.

Генштаб підтвердив, що 12 лютого 2026 року у районі н.п. Новоозерне на тимчасово окупованих територіях українського Криму успішно уражено транспортно-десантний катер БК-16 противника.

Також 12 лютого, у районі н.п. Гвардійське (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію РСП-10.

Серед іншого, у районі н.п. Приморськ (ТОТ Запорізької області), тієї ж доби, уражено вузол зв’язку російських окупантів.

Також учора, 13 лютого, у районі Новоекономічного (ТОТ Донецької області) уражено склад боєприпасів ворога.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора.