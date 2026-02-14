У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Через обстріли РФ у Запорізькій області одна людина загинула, троє – поранені

Пошкоджені будинки та об'єкти інфраструктури.

наслідки російських ударів по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби росіяни здійснили 655 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області. Унаслідок ворожих атак у Пологівському та Запорізькому районах одна людина загинула, троє людей поранені. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 24 авіаційні удари по Веселянці, Запорожцю, Залізничному, Свободі, Терсянці, Барвінівці, Гуляйпільському, Лісному, Долинці, Самійлівці, Чарівному, Верхній Терсі, Гіркому, Копанях.

361 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївку, Кушугум, Комишуваху, Таврійське, Веселянку, Біленьке, Софіївку, Михайло-Лукашеве, Одарівку, Степногірськ, Приморське,Степове, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке, Добропілля, Прилуки. 

Чотири обстріли з РСЗВ накрили Гуляйполе, Залізничне.

266 артилерійських ударів прийшлося по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Солодкому, Добропіллю, Прилуках. 

Унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще троє поранені через атаки по Пологівському та Запорізькому районах.

Надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури.

