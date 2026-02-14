Ворог здійснив понад 50 обстрілів по Сумській області, є загибла і поранені

Протягом доби, з ранку 13 лютого до ранку 14 лютого, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 21 населеному пункту у 10 територіальних громадах Сумщини. Внаслідок атак є загибла та поранені.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Конотопській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника загинула 44-річна жінка. Також постраждали 16-річний хлопець та 23-річний чоловік.

У Сумській громаді через удар БпЛА поранення отримав 22-річний чоловік.

Найбільше ударів ворог завдав по Сумському та Шосткинському районах. Під ворожими обстрілами перебували населені пункти 10 громад області.

Ворог застосовував міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

У Сумській громаді пошкоджено приміщення медичного закладу, автомобіль, нежитлове приміщення та об'єкти інфраструктури.

У Шосткинській громаді пошкоджено нежитлову будівлю.

У Конотопській громаді пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, приміщення навчального закладу, магазин та об’єкт цивільної інфраструктури.

У Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

У Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди та об’єкти цивільної інфраструктури.

За добу місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції та громадськими організаціями евакуювали 11 людей із прикордонних громад.