Ворог здійснив понад 50 обстрілів по Сумській області, є загибла і поранені

Протягом доби, з ранку 13 лютого до ранку 14 лютого, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 21 населеному пункту у 10 територіальних громадах Сумщини. Внаслідок атак є загибла та поранені.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
У Конотопській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника загинула 44-річна жінка. Також постраждали 16-річний хлопець та 23-річний чоловік.
У Сумській громаді через удар БпЛА поранення отримав 22-річний чоловік.
Найбільше ударів ворог завдав по Сумському та Шосткинському районах. Під ворожими обстрілами перебували населені пункти 10 громад області.
Ворог застосовував міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.
Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
У Сумській громаді пошкоджено приміщення медичного закладу, автомобіль, нежитлове приміщення та об'єкти інфраструктури.
У Шосткинській громаді пошкоджено нежитлову будівлю.
У Конотопській громаді пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, приміщення навчального закладу, магазин та об’єкт цивільної інфраструктури.
У Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.
У Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди та об’єкти цивільної інфраструктури.
За добу місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції та громадськими організаціями евакуювали 11 людей із прикордонних громад.