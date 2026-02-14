У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Унаслідок російської агресії на Херсонщині одна людина загинула, ще четверо – зазнали поранень

Під ворожими обстрілами опинилися понад 30 населених пунктів.

Унаслідок російської агресії на Херсонщині одна людина загинула, ще четверо – зазнали поранень
Наслідки російського обстрілу на Херсонщині
Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російські окупанти обстріляли 31 населений пункт Херсонської області. Унаслідок терору РФ одна людина загинула, четверо – поранені.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Олександрівка, Дніпровське, Кізомис, Микільське, Токарівка, Понятівка, Берислав, Золота Балка, Новорайськ, Нова Кам'янка, Українка, Дудчани, Качкарівка, Нововоронцовка, Шевченківка, Львове, Новокаїри, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі", – повідомляє Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 – дістали поранення.

Також, вчора зі звільнених громад Херсонщини евакуювали 3 людини. 

﻿
