У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Росіяни обстріляли Одесу: пошкоджено житловий будинок, є загибла (оновлено)

Ворожі дрони вночі фіксувалися не лише на півночі, але й на півдні країни.

Росіяни обстріляли Одесу: пошкоджено житловий будинок, є загибла (оновлено)
Наслідки обстрілу Одеси
Фото: ДСНС України

У ніч на 14 лютого росіяни завдали по Одесі чергового удару безпілотниками. За інформацією моніторингових каналів, обстріл здійснювали одиночні БПЛА з акваторії Чорного моря.

Як пише очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, в одному з районів міста було пошкоджено одноповерховий житловий будинок. У ньому спалахнула пожежа, на місце прибули співробітники ДСНС.

За інформацією ДСНС України, станом на ранок 14 лютого відомо про загиблу.

"Внаслідок влучання ворожого БПЛА руйнувань зазнав житловий будинок. Під час атаки загинула літня жінка", – ідеться у повідомленні.

