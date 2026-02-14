Росіяни обстріляли Одесу: пошкоджено житловий будинок, є загибла (оновлено)

Ворожі дрони вночі фіксувалися не лише на півночі, але й на півдні країни.

У ніч на 14 лютого росіяни завдали по Одесі чергового удару безпілотниками. За інформацією моніторингових каналів, обстріл здійснювали одиночні БПЛА з акваторії Чорного моря.

Як пише очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, в одному з районів міста було пошкоджено одноповерховий житловий будинок. У ньому спалахнула пожежа, на місце прибули співробітники ДСНС.

За інформацією ДСНС України, станом на ранок 14 лютого відомо про загиблу.

"Внаслідок влучання ворожого БПЛА руйнувань зазнав житловий будинок. Під час атаки загинула літня жінка", – ідеться у повідомленні.