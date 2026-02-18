Російська армія, зокрема, вдарила по транспортній інфраструктурі в Корюківському районі.

Протягом минулої доби російська армія 33 рази обстріляла Чернігівську область, пролунав 61 вибух.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора ввечері безпілотники “Гербери” атакували село в Сновській громаді, зафіксували три вибухи.

Унаслідок атаки зазнав поранень 63-річний місцевий житель. Чоловік зараз перебуває у лікарні у стабільному стані середньої тяжкості.

Армія окупантів також знову вдарила дроном “Герань” по транспортній інфраструктурі в Корюківському районі.

Дрон “Молнія” поцілив по житловому сектору в Семенівці. Пошкоджені будинки та автівка.