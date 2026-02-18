«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Окупанти атакували Чернігівщину дронами, є поранений

Російська армія, зокрема, вдарила по транспортній інфраструктурі в Корюківському районі.

Окупанти атакували Чернігівщину дронами, є поранений
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області
Протягом минулої доби російська армія 33 рази обстріляла Чернігівську область, пролунав 61 вибух.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора ввечері безпілотники “Гербери” атакували село в Сновській громаді, зафіксували три вибухи.

Унаслідок атаки зазнав поранень 63-річний місцевий житель. Чоловік зараз перебуває у лікарні у стабільному стані середньої тяжкості.

Армія окупантів також знову вдарила дроном “Герань” по транспортній інфраструктурі в Корюківському районі.

Дрон “Молнія” поцілив по житловому сектору в Семенівці. Пошкоджені будинки та автівка.

Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

