За минулу добу росіяни вбили трьох мешканців Донецької області – у Миколаївці. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Ще дві людини в області за добу дістали поранення.
Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 173 людини, зокрема 35 дітей.
Покровський район
У Шахівській громаді пошкоджено шість будинків: по два у Новому Шаховому, Золотому Колодязі та Торецькому.
Краматорський район
У Миколаївці три людини загинули і дві поранені, пошкоджено два автомобілі; у Малинівці пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено будинок, зруйновано ангар. У Новодонецькому пошкоджено двоповерхівку і два приватні будинки. У Дружківці пошкоджено будинок.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено два будинки.
- Вчора стало відомо, що російський БпЛА атакував цивільний автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. Троє з них загинули.
- З початку вторгнення РФ у регіоні від рук росіян загинули 4056 осіб, 8911 отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.