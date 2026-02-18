Ще дві людини в області за добу дістали поранення.

За минулу добу росіяни вбили трьох мешканців Донецької області – у Миколаївці. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 173 людини, зокрема 35 дітей.

Покровський район

У Шахівській громаді пошкоджено шість будинків: по два у Новому Шаховому, Золотому Колодязі та Торецькому.

Краматорський район

У Миколаївці три людини загинули і дві поранені, пошкоджено два автомобілі; у Малинівці пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено будинок, зруйновано ангар. У Новодонецькому пошкоджено двоповерхівку і два приватні будинки. У Дружківці пошкоджено будинок.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено два будинки.

Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна Наслідки обстрілів Донецької області