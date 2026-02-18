«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулу добу росіяни вбили трьох мешканців Донеччини (оновлено)

Ще дві людини в області за добу дістали поранення.

За минулу добу росіяни вбили трьох мешканців Донеччини (оновлено)
Наслідки обстрілів Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

За минулу добу росіяни вбили трьох мешканців Донецької області – у Миколаївці. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще дві людини в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 173 людини, зокрема 35 дітей.

Покровський район

У Шахівській громаді пошкоджено шість будинків: по два у Новому Шаховому, Золотому Колодязі та Торецькому.

Краматорський район

У Миколаївці три людини загинули і дві поранені, пошкоджено два автомобілі; у Малинівці пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено будинок, зруйновано ангар. У Новодонецькому пошкоджено двоповерхівку і два приватні будинки. У Дружківці пошкоджено будинок.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено два будинки.

Наслідки обстрілів Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна
Наслідки обстрілів Донецької області

  • Вчора стало відомо, що російський БпЛА атакував цивільний автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. Троє з них загинули. 
  • З початку вторгнення РФ у регіоні від рук росіян загинули 4056 осіб, 8911 отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies