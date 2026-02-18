«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Поліцейські затримали ексфутболіста "Колоса" Колесника, який вдарив військовослужбовця

Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція

Поліцейські Київщини затримали футболіста Данила Колесника, який завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції

"Правоохоронці встановили, що чоловік, перебуваючи в селі Святопетрівське, побачив роботу військовослужбовців ТЦК з перевірки військово-облікових документів та, підійшовши до одного з них, спровокував конфлікт. Після цього він навмисно наніс удар кулаком військовослужбовцю, внаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. 24-річного фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом умисного нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу). Досудове розслідування триває.

Контекст

24-річний футболіст команди "Колос-2" (дубль) Данило Колесник днями виставив в Instagram відео, де він вдарив по обличчю чоловіка у військовій формі. Згодом Колесник вирішив закрити сторінку, однак відео швидко розлетілося мережею.

Футбольний клуб "Колос" та президент клубу Андрій Засуха вибачилися перед українцями та військовими через цей інцидент. Колесника відсторонили від участі в тренувальному процесі. Також повідомлялося, що він буде звільнений з команди "Колос-2".

Колесник наразі виступає в резервній команді ковалівців у Другій лізі України. За "Колос-2" він провів у цьому сезоні 16 матчів, де забив шість голів. Колесник є вихованцем київського "Арсеналу". Також він грав за "Минай" та "Лівий Берег".

