Експерт Гончар вважає, що Україна не має ремонтувати «Дружбу» на вимогу Угорщини та Словаччини

Україна не має ремонтувати «Дружбу» на вимогу Угорщини та Словаччини.

Про це в коментарі LB.ua заявив Михайло Гончар, фахівець у енергетиці, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI".

«Це дуже дивна, м’яко кажучи, позиція Єврокомісії, що Україна повинна забезпечити ремонт «Дружби», а Хорватія – пропустити російську нафту. Це абсурд, який не в’яжеться із санкційною політикою», – переконаний він.

Угорщина має технічні можливості транспортувати каспійську, а не російську нафту, і навіть ресурс нафти. Угорська нафтогазова компанія MOL Group віддавна має частку в нафтовидобувному проєкті Азері-Чираг-Гюнешлі в Азербайджані і трубопроводі Баку-Тбілісі-Джейхан, по якому нафта транспортується до портів Середземного моря.

«І йдеться про частку близько 10%, як для MOL – це серйозно», – зауважує Гончар.

За його словами, можна вантажити каспійську нафту на танкери в Джейхані, транспортувати до терміналів у порту Трієст і перекачувати по хорватському нафтопроводу Adria до нафтопереробних заводів Угорщини і Словаччини.

«Тим більше, у 2015-му вони розширили пропускну здатність і можуть покривати свої потреби і цим пишались. У Єврокомісії цього не можуть не знати, але – йдуть угорцям назустріч», – каже фахівець з енергетики.

На думку експерта, це могло статись через незадовільну роботу українських МЗС та Міненерго, які не досить поінформували європейські інституції про пошкодження нафтопроводу «Дружба» в Бродах внаслідок російського обстрілу 27 січня.

«РФ рознесла найбільший резервуар в Бродах і уразила (вже не вперше) нафтотранспортну інфраструктуру. А у нас же нічого не сказали офіційно, ніяких дій не вжили. Хоча палало десять днів і чорний стовб диму було видно за десятки кілометрів», – розповідає Гончар.

За словами фахівця з енергетики, слід було негайно звернутися до європейських структур, посилаючись на умови Угоди про асоціацію. А саме – на додаток до угоди 26, за яким передбачається інформування про надзвичайну ситуацію, яка загрожує перериванням транзиту внаслідок дії третьої сторони (Росії). Також експерт звертає увагу на статтю 276 Угоди, яка визначає, що сторона не повинна нести відповідальність за переривання або скорочення постачання енергетичних товарів, якщо не має такої можливості внаслідок дій, пов’язаних з третьою країною або особою, яка знаходиться під її контролем (юрисдикцією).

«Ми не повинні нічого в цьому випадку робити, догоджати забаганкам Орбана та Фіцо. Але вони звернулись до Єврокомісії, а ми – ні. І заворушились вже тоді, коли в Єврокомісії домінувала вже точка зору угорців і словаків», – пояснює Михайло Гончар.