Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаЕкономікаДержава

​Уряд розширив програми енергопідтримки для ОСББ

ОСББ та ЖБК можуть поєднувати грантову допомогу і пільгове кредитування для закупівлі одного й того самого енергообладнання.

​Уряд розширив програми енергопідтримки для ОСББ
Олексій Кулеба
Фото: Мінгромад

Уряд посилив підтримку енергетичної автономності багатоквартирних будинків. Відтепер ОСББ та ЖБК можуть поєднувати грантову допомогу і пільгове кредитування для закупівлі одного й того самого енергообладнання.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. 

"Грант і кредит — це два взаємодоповнюючі компоненти, які разом дозволяють профінансувати необхідне обладнання", – розповів він. 

Розширено можливості грантового компоненту та спрощено правила участі.

Грантовий компонент (Фонд енергоефективності) може покривати:

  • до 70% вартості сонячних електростанцій, систем зберігання енергії та теплових насосів
  • до 50% вартості генераторів.

Кредитний компонент дозволяє профінансувати ту частину вартості цього ж обладнання, яка не покривається грантом.

Паралельно ОСББ можуть оформити пільговий кредит під 0% у 43 банках-партнерах програми "5–7–9%" на фінансування того ж самого обладнання, яке частково покривається грантом.

Сума кредиту — до 3 млн грн строком до 3 років.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies