​Уряд розширив програми енергопідтримки для ОСББ

Уряд посилив підтримку енергетичної автономності багатоквартирних будинків. Відтепер ОСББ та ЖБК можуть поєднувати грантову допомогу і пільгове кредитування для закупівлі одного й того самого енергообладнання.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Грант і кредит — це два взаємодоповнюючі компоненти, які разом дозволяють профінансувати необхідне обладнання", – розповів він.

Розширено можливості грантового компоненту та спрощено правила участі.

Грантовий компонент (Фонд енергоефективності) може покривати:

до 70% вартості сонячних електростанцій, систем зберігання енергії та теплових насосів

до 50% вартості генераторів.

Кредитний компонент дозволяє профінансувати ту частину вартості цього ж обладнання, яка не покривається грантом.

Паралельно ОСББ можуть оформити пільговий кредит під 0% у 43 банках-партнерах програми "5–7–9%" на фінансування того ж самого обладнання, яке частково покривається грантом.

Сума кредиту — до 3 млн грн строком до 3 років.