Уряд спростив механізм забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб

Організації, які надають прихисток ВПО, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах.

Уряд спростив механізм забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб
Центр соціалізації для ВПО у селі Мізяківські Хутори, ілюстративне фото
Фото: facebook/ЖИТЛО для ВПО

Уряд спростив механізм забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб. 

Як розповіла у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, організації, які надають прихисток ВПО, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах.

Громадські об’єднання та благодійні організації можуть брати в оренду приміщення для проживання ВПО за символічною ставкою – 0,01 від розрахункової орендної плати. 

Державні і комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту, та соціального захисту можуть орендувати майно для розміщення ВПО без аукціону – за 1 гривню на рік за кожен об'єкт. 

Господарські товариства із державною часткою понад 50% можуть передавати свою нерухомість для проживання ВПО на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення також за 1 гривню на рік.

Свириденко зазначила, що такі умови спрощують доступ до вільних гуртожитків, санаторіїв, тренувальних баз та інших приміщень і дозволяють громадам швидше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну.

﻿
