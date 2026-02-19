Організації, які надають прихисток ВПО, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах.

Уряд спростив механізм забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб.

Як розповіла у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, організації, які надають прихисток ВПО, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах.

Громадські об’єднання та благодійні організації можуть брати в оренду приміщення для проживання ВПО за символічною ставкою – 0,01 від розрахункової орендної плати.

Державні і комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту, та соціального захисту можуть орендувати майно для розміщення ВПО без аукціону – за 1 гривню на рік за кожен об'єкт.

Господарські товариства із державною часткою понад 50% можуть передавати свою нерухомість для проживання ВПО на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення також за 1 гривню на рік.

Свириденко зазначила, що такі умови спрощують доступ до вільних гуртожитків, санаторіїв, тренувальних баз та інших приміщень і дозволяють громадам швидше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну.