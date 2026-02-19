Інтернет-магазин нумізматики Нацбанку зазнав кібератаки

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України тимчасово недоступний унаслідок кібератаки на компанію-підрядника.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що потенційно зловмисники могли отримати доступ до персональної інформації користувачів інтернет-магазину, а саме: ім’я та прізвище, номер телефону, e-mail, адреса доставки нумізматичної продукції.

"Водночас жодні ваші фінансові дані – реквізити платіжних карток, інша конфіденційна інформація, пов’язана з банківськими операціями, не скомпрометовані. Системи захисту даних та інформаційні системи Нацбанку працюють у штатному режимі. Наразі вживаються необхідні заходи для з’ясування обставин інциденту та оцінки його можливих наслідків. Національний банк України спільно з постачальником послуг працює над усуненням наслідків інциденту", - наголосили в НБУ.

Потенційно скомпрометованими можуть бути лише дані, які вводилися під час реєстрації в інтернет-магазині і перелічені вище.

Зловмисники можуть використати викрадені дані для фішингу, тому банк закликає бути особливо пильними і пам’ятати, що працівники НБУ: