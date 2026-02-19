Deutsche Bahn зазнала кібератаки на сервіси квитків та розкладу поїздів

Перевізник намагався мінімізувати проблеми для пасажирів, але виникали збої в роботі цифрових систем.

Німецька залізнична компанія-оператор Deutsche Bahn упродовж вівторка та середи зазнала масованої кібератаки, яка була спрямована на її цифрові мережі.

Як пише Deutsche Welle, зловмисники вдалися до DDoS-нападу на сервери перевізника. Внаслідок цього відбувся збій систем, пов'язних з продажем квитків та формуванням розкладу.

У Deutsche Bahn заявили, що спробували мінімізувати незручності для пасажирів. Компанія вирішила не спекулювати щодо того, хто стоїть за атакою, хоча традиційно підозри падають на російських кіберзловмисників.

Німецька залізниця упродовж останніх років потерпала не лише від цифрових нападів, але й повноцінних диверсій, коли злочинці підривали колії на ключових магістралях. Експерти переконані, що за спробами паралізувати роботу критично важливої транспортної мережі стоїть Росія.