Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Головна

Deutsche Bahn зазнала кібератаки на сервіси квитків та розкладу поїздів

Перевізник намагався мінімізувати проблеми для пасажирів, але виникали збої в роботі цифрових систем.

Фото: EPA/UPG

Німецька залізнична компанія-оператор Deutsche Bahn упродовж вівторка та середи зазнала масованої кібератаки, яка була спрямована на її цифрові мережі.

Як пише Deutsche Welle, зловмисники вдалися до DDoS-нападу на сервери перевізника. Внаслідок цього відбувся збій систем, пов'язних з продажем квитків та формуванням розкладу.

У Deutsche Bahn заявили, що спробували мінімізувати незручності для пасажирів. Компанія вирішила не спекулювати щодо того, хто стоїть за атакою, хоча традиційно підозри падають на російських кіберзловмисників.

Німецька залізниця упродовж останніх років потерпала не лише від цифрових нападів, але й повноцінних диверсій, коли злочинці підривали колії на ключових магістралях. Експерти переконані, що за спробами паралізувати роботу критично важливої транспортної мережі стоїть Росія.

