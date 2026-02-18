Вісім лижників загинули в Каліфорнії внаслідок сходження лавини

Інцидент є однією з найсмертоносніших окремих лавин в історії США.

Вісім лижників загинули внаслідок лавини в горах Сьєрра-Невада в Каліфорнії. Ще один лижник залишається зниклим безвісти.

Про це повідомляє Reuters.

Рятувальники дісталися до шістьох тих, хто вижив під час сильного зимового шторму.

Як пише агентство , лавина зійшла в районі Касл-Пік міста Тракі, штат Каліфорнія, засипавши групу лижників, які перебувають у віддалених районах. Ті, хто вижив, сховалися в імпровізованому укритті, частково побудованому з брезенту, та зв'язувалися з рятувальниками за допомогою радіомаяка та текстових повідомлень.

За даними місцевої влади, д о місця інциденту направили близько 50 кваліфікованих рятувальників, і вони зіткнулися з "екстремальними" умовами, включаючи сліпучий сніг та штормовий вітер. Команда змогла використати снігохід, щоб під'їхати до тих, хто вижив, на відстані двох миль, а потім дістатися на лижах до місця аварії.

Група лижників завершувала триденну екскурсію з гірськими гідами. До туристичної групи входили чотири гіди та 11 клієнтів, які зупинилися в хатинах, на висоті приблизно 7500 футів (2300 метрів).

За типову зиму гору засипає понад 400 дюймів снігу, що робить її одним із найсніжніших місць у західній півкулі.

Як пише Reuters , напередодні було опубліковане попередження про сходження лавини.