Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСвіт

Вісім лижників загинули в Каліфорнії внаслідок сходження лавини

Інцидент є однією з найсмертоносніших окремих лавин в історії США.

Вісім лижників загинули в Каліфорнії внаслідок сходження лавини
Ілюстративне фото
Фото: environment.nationalgeographic.com

Вісім лижників загинули внаслідок лавини в горах Сьєрра-Невада в Каліфорнії. Ще один лижник залишається зниклим безвісти.

Про це повідомляє Reuters.

Рятувальники дісталися до шістьох тих, хто вижив під час сильного зимового шторму.

Як пише агентство, лавина зійшла в районі Касл-Пік міста Тракі, штат Каліфорнія, засипавши групу лижників, які перебувають у віддалених районах. Ті, хто вижив, сховалися в імпровізованому укритті, частково побудованому з брезенту, та зв'язувалися з рятувальниками за допомогою радіомаяка та текстових повідомлень.

За даними місцевої влади, до місця інциденту направили близько 50 кваліфікованих рятувальників, і вони зіткнулися з "екстремальними" умовами, включаючи сліпучий сніг та штормовий вітер. Команда змогла використати снігохід, щоб під'їхати до тих, хто вижив, на відстані двох миль, а потім дістатися на лижах до місця аварії.

Група лижників завершувала триденну екскурсію з гірськими гідами. До туристичної групи входили чотири гіди та 11 клієнтів, які зупинилися в хатинах, на висоті приблизно 7500 футів (2300 метрів).

За типову зиму гору засипає понад 400 дюймів снігу, що робить її одним із найсніжніших місць у західній півкулі.

Як пише Reuters, напередодні було опубліковане попередження про сходження лавини.

﻿
