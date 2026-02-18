Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСвіт

Ватикан не братиме участі у Раді миру Трампа

Країна має критичні зауваження щодо формату цієї ініціативи.

Ватикан не братиме участі у Раді миру Трампа
державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін
Фото: ANSA

Ватикан не входитиме до складу Ради миру через свій особливий статус, який відрізняється від статусу звичайних держав. 

Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін, повідомляє Vatican News.

Також Рим висловив критичні зауваження щодо формату цієї ініціативи.

Паролін підкреслив, що міжнародні кризові ситуації має регулювати насамперед ООН. Це одна з ключових претензій Ватикану до нових мирних ініціатив, що створюються поза межами цієї організації.

За словами кардинала, існують «критичні точки», які потребують пояснень, перш ніж Святий Престол зможе підтримати таку структуру.

Що таке Рада миру

  • Це орган, створений для врегулювання ситуації в Смузі Гази.
  • Ключовими членами-засновниками Ради миру стали державний секретар США Марко Рубіо та колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер.
  • Серед інших членів - американський бізнесмен Марк Ровен, очільник Світового банку Аджай Банга і радник з національної безпеки США Роберт Габріель. Роль представника Ради безпосередньо у Газі виконуватиме болгарський політик, колишній посол ООН на Близькому Сході Ніколай Младенов. 
  • Дональд Трамп закликав інші держави приєднуватися до Ради, сплативши 1 млрд доларів за постійне членство.
  • Запрошення в Раду отримали майже пів сотні країн, зокрема, і Україна. Трамп, щоправда, захотів побачити там також Росію і Білорусь.
  • Низка європейських держав відхилила запрошення американського президента і він у результаті пригрозив митами за неучасть, як це сталося із Францією.
  • 19 лютого у Вашингтоні держави-члени оголосять про виділення понад 5 мільярдів доларів на гуманітарні потреби та відновлення Смуги Гази.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies