Ватикан не братиме участі у Раді миру Трампа

Ватикан не входитиме до складу Ради миру через свій особливий статус, який відрізняється від статусу звичайних держав.
Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін, повідомляє Vatican News.
Також Рим висловив критичні зауваження щодо формату цієї ініціативи.
Паролін підкреслив, що міжнародні кризові ситуації має регулювати насамперед ООН. Це одна з ключових претензій Ватикану до нових мирних ініціатив, що створюються поза межами цієї організації.
За словами кардинала, існують «критичні точки», які потребують пояснень, перш ніж Святий Престол зможе підтримати таку структуру.
- Тим часом прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила в суботу, що її держава, ймовірно, візьме участь у Раді миру як спостерігач.
Що таке Рада миру
- Це орган, створений для врегулювання ситуації в Смузі Гази.
- Ключовими членами-засновниками Ради миру стали державний секретар США Марко Рубіо та колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер.
- Серед інших членів - американський бізнесмен Марк Ровен, очільник Світового банку Аджай Банга і радник з національної безпеки США Роберт Габріель. Роль представника Ради безпосередньо у Газі виконуватиме болгарський політик, колишній посол ООН на Близькому Сході Ніколай Младенов.
- Дональд Трамп закликав інші держави приєднуватися до Ради, сплативши 1 млрд доларів за постійне членство.
- Запрошення в Раду отримали майже пів сотні країн, зокрема, і Україна. Трамп, щоправда, захотів побачити там також Росію і Білорусь.
- Низка європейських держав відхилила запрошення американського президента і він у результаті пригрозив митами за неучасть, як це сталося із Францією.
- 19 лютого у Вашингтоні держави-члени оголосять про виділення понад 5 мільярдів доларів на гуманітарні потреби та відновлення Смуги Гази.