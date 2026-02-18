Ватикан не братиме участі у Раді миру Трампа

Ватикан не входитиме до складу Ради миру через свій особливий статус, який відрізняється від статусу звичайних держав.

Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін, повідомляє Vatican News.

Також Рим висловив критичні зауваження щодо формату цієї ініціативи.

Паролін підкреслив, що міжнародні кризові ситуації має регулювати насамперед ООН. Це одна з ключових претензій Ватикану до нових мирних ініціатив, що створюються поза межами цієї організації.

За словами кардинала, існують «критичні точки», які потребують пояснень, перш ніж Святий Престол зможе підтримати таку структуру.

Тим часом прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила в суботу, що її держава, ймовірно, візьме участь у Раді миру як спостерігач.

Що таке Рада миру