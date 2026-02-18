Радник Президента: Мединський ініціював незаплановану розмову з українською делегацією після переговорів у Женеві

Речниця Рустема Умєрова додала, що у Стамбулі також були формати коротких зустрічей тільки на рівні глав делегацій.

Після завершення переговорів у Женеві голова переговорної групи Росії Мединський підійшов до частини української делегації, яка ще залишалася, і запропонував уточнити деякі речі, обговорені раніше.

Про це в коментарі журналістам повідомив радник президента України Дмитро Литвин, пише LB.ua.

"Коли цей чоловік звернувся, частина нашої делегації вже поїхала. Звісно що вони переговорили між собою (в делегації і зокрема з Кирилом), визначили, що Рустем і Давид поговорять. Це не було заплановано, в цьому у підсумку не було нічого сутнісного", – прокоментував Литвин.

Речниця голови переговорної делегації Рустема Умєрова Діана Давітян повідомила, що це звичайний формат, який практикувався зокрема ще і в Стамбулі, коли голови делегацій можуть зробити зустріч в вузькому форматі, при цьому залучити інших представників делегації.

"В Стамбулі, наприклад, також були формати коротких зустрічей тільки на рівні глав делегацій, але туди Рустем долучав Скібіцького ще і військових", – сказала вона.

Цього разу був присутній Арахамія, бо вони всі працювали в рамках політичної групи.

"Обговорювались все ті ж питання, що і під час основної зустрічі. Президенту всі доповіді делегація робить, так само і між собою всі члени делегації обговорюють всі питання", – пояснила вона.

Контекст

Раніше Суспільне повідомляло, що після основного раунду перемовин у Женеві Україна та РФ провели окрему зустріч. На ній були представлені голови двох делегацій – Умєров і Мединський відповідно, а також Арахамія.

Журналістка видання також зафіксувала Мединського під час виходу з місця переговорів. За наявною інформацією, перемовини тривали близько півтори години, однак теми обговорення офіційно не розголошуються.

Переговори в Женеві

17-18 лютого в Швейцарії відбувалася переговори України, США та Росії. Розмова містила політичний і військовий блоки.

"Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень", – повідомив після першого дня зустрічей секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, який очолює переговорну групу.

Особливістю зустрічі в Женеві стало те, що туди також прибули представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції – для консультацій. Україна і Європа давно наполягають, аби європейці були за столом переговорів як четверта сторона, але поки що згода є лише на тристоронній формат.

Стів Віткофф, який є одним з представників США на переговорах, заявив учора про значний прогрес, досягнутий завдяки американському президенту Дональду Трампу.

Женевські зустрічі є продовженням перемовин, проведених у січні і на початку лютого в ОАЕ. США пропонували, аби третій раунд відбувся на їхній території. Україна погодилася, але не Росія. Результатом переговорів стало відновлення обмінного процесу: Росія розблокувала обміни вперше з осені.

У центрі обговорень – 20-пунктний план завершення війни, створений за сприяння Сполучених Штатів. Неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону, але механіка пропозиції і те, чи не заведе в такому випадку Росія туди свою владу, поки невідома.