Зеленський: результат переговорів у Женеві є недостатнім

Володимир Зеленський розповів про підсумки розмови з українською делегацією після перемовин в Женеві. Станом на сьогодні результат зустрічей є недостатнім.
Про це заявив Зеленський у вечірньому зверненні.
Військові питання опрацювали змістовно. Проте про можливі компроміси та зустріч лідерів, поки що не йдеться.
Наступний раунд мирних переговорів може відбутись ще в лютому, за участі Європейських країн, у Швейцарії.
"Я також поставив завдання делегації обговорити гуманітарний трек, потрібні обміни військовополонених, звільнення цивільних. Ми по кожній людині шукаємо інформацію та завжди працюємо на те, щоб повернути своїх", - заявив Президент.
- За підсумками двох днів перемовин президент повідомив, що військові представники всіх трьох сторін досягнули розуміння того, як за наявності політичної волі на припинення вогню відбуватиметься моніторинг. Участь у ньому братимуть США.