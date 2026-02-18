Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Політика

Зеленський: результат переговорів у Женеві є недостатнім

Про зустріч лідерів та можливі компроміси поки не йдеться.

Зеленський: результат переговорів у Женеві є недостатнім
Володимир Зеленський
Фото: телеграм Володимира Зеленського

Володимир Зеленський розповів про підсумки розмови з українською делегацією після перемовин в Женеві. Станом на сьогодні результат зустрічей є недостатнім. 

Про це заявив Зеленський у вечірньому зверненні.

 Військові питання опрацювали змістовно. Проте про можливі компроміси та зустріч лідерів, поки що не йдеться.

Наступний раунд мирних переговорів може відбутись ще в лютому, за участі Європейських країн, у Швейцарії.

"Я також поставив завдання делегації обговорити гуманітарний трек, потрібні обміни військовополонених, звільнення цивільних. Ми по кожній людині шукаємо інформацію та завжди працюємо на те, щоб повернути своїх", - заявив Президент.

  • За підсумками двох днів перемовин президент повідомив, що військові представники всіх трьох сторін досягнули розуміння того, як за наявності політичної волі на припинення вогню відбуватиметься моніторинг. Участь у ньому братимуть США.
