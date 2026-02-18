Зеленський: результат переговорів у Женеві є недостатнім

Про зустріч лідерів та можливі компроміси поки не йдеться.

Володимир Зеленський розповів про підсумки розмови з українською делегацією після перемовин в Женеві. Станом на сьогодні результат зустрічей є недостатнім.

Про це заявив Зеленський у вечірньому зверненні.

Військові питання опрацювали змістовно. Проте про можливі компроміси та зустріч лідерів, поки що не йдеться.

Наступний раунд мирних переговорів може відбутись ще в лютому, за участі Європейських країн, у Швейцарії.

"Я також поставив завдання делегації обговорити гуманітарний трек, потрібні обміни військовополонених, звільнення цивільних. Ми по кожній людині шукаємо інформацію та завжди працюємо на те, щоб повернути своїх", - заявив Президент.