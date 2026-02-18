ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою від «Слуги народу»

Центральна виборча комісія на засіданні 18 лютого офіційно зареєструвала нову народну депутатку України – Олесю Отраднову.
Про це повідомила пресслужба ЦВК.
Отраднова балотувалася до парламенту за списком партії «Слуга народу». На позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року її включили до виборчого списку «Слуги народу» під №160.
Згідно із законодавством, Отраднова офіційно набуде депутатських повноважень після того, як складе присягу у сесійній залі Верховної Ради.
Отраднова заходить до парламенту замість одного з депутатів, чиї повноваження були припинені достроково. ЦВК повідомляла, що Роман Кравець (за інформацією «Громадського» - власник телеграм-каналу «Джокер») не подав необхідні документи для реєстрації і в результат Комісія визнала, що він не набув депутатського мандата.
Хто така Олеся Отраднова
- Уродженка м. Благовєщенськ Амурської області Росії, пише «Чесно».
- У 1999 році закінчила юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, здобувши кваліфікацію магістр права.
- З 2001 року працювала на посадах асистента, доцента, професора кафедри цивільного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
- У 2002 році захистила дисертацію кандидата юридичних наук на тему "Неустойка в цивільному праві України".
- У 2014 році захистила дисертацію доктора юридичних наук на тему "Механізм цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань".
- У 2015 році стала заступником декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
- У 2019 році невдало балотувалась до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" у непрохідній частині списку (№160), як безпартійна.
- З 2020 до 2025 року очолювала державну установу Тренінговий центр прокурорів України.