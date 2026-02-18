ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою від «Слуги народу»

Тепер вона має скласти присягу в парламенті.

Центральна виборча комісія на засіданні 18 лютого офіційно зареєструвала нову народну депутатку України – Олесю Отраднову.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Отраднова балотувалася до парламенту за списком партії «Слуга народу». На позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року її включили до виборчого списку «Слуги народу» під №160.

Згідно із законодавством, Отраднова офіційно набуде депутатських повноважень після того, як складе присягу у сесійній залі Верховної Ради.

Отраднова заходить до парламенту замість одного з депутатів, чиї повноваження були припинені достроково. ЦВК повідомляла, що Роман Кравець (за інформацією «Громадського» - власник телеграм-каналу «Джокер») не подав необхідні документи для реєстрації і в результат Комісія визнала, що він не набув депутатського мандата.

Хто така Олеся Отраднова