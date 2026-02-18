Буданов: Українська делегація готується до продовження переговорів у Женеві вже найближчим часом

Для України дуже важливий гуманітарний блок питань, а саме – обміни полонених.

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив про завершення чергового раунду тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією у Женеві.

Про це Кирило Буданов написав у своєму Телеграм-каналі.

"Черговий раунд перемовин у Женеві завершено. Розмова була непростою, але важливою. Разом з командою готуємось до продовження – вже найближчим часом", – зазначив Буданов.

Як зазначив речник МЗС України Георгій Тихий, коментуючи переговори України, США та Росії у Женеві, можна констатувати, що "на технічному рівні є розуміння того як буде відбуватися припинення вогню, моніторинг припинення вогню".

Він додає, що моніторинг буде точно за участі США, для України це важлива конструктивна і позитивна річ.

Також Тихий наголосив, що для України дуже важливий гуманітарний блок питань – обміни полонених.

"Українська делегація, по-перше, цю тему піднімала і зараз і буде піднімати надалі. По-друге, буде загалом використовувати кожну, навіть найменшу можливість, для того, щоб повертати наших людей і наближати мир" – наголошує речник МЗС.

Переговори України, США і Росії в Женеві

За підсумками двох днів перемовин президент повідомив, що військові представники всіх трьох сторін досягнули розуміння того, як за наявності політичної волі на припинення вогню відбуватиметься моніторинг. Участь у ньому братимуть США.

У військовому блоці прогрес є, в політичному – поки ні

"Всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене, поки що те, що я почув: військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Моніторинг точно буде за участі американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал", – сказав Володимир Зеленський.

Особливістю зустрічі в Женеві стало те, що туди також прибули представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції – для консультацій. Україна і Європа давно наполягають, аби європейці були за столом переговорів як четверта сторона, але поки що згода є лише на тристоронній формат.

Стів Віткофф, який є одним з представників США на переговорах, заявив учора про значний прогрес, досягнутий завдяки американському президенту Дональду Трампу.

Женевські зустрічі є продовженням перемовин, проведених у січні і на початку лютого в ОАЕ. США пропонували, аби третій раунд відбувся на їхній території. Україна погодилася, але не Росія. Результатом переговорів стало відновлення обмінного процесу: Росія розблокувала обміни вперше з осені.

У центрі обговорень – 20-пунктний план завершення війни, створений за сприяння Сполучених Штатів. Неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону, але механіка пропозиції і те, чи не заведе в такому випадку Росія туди свою владу, поки невідома.