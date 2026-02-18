"Це нагадує поведінку наркоманів": речник МЗС України прокоментував прагнення Будапешта зберегти імпорт нафти з РФ

Від Угорщини досі не пролунали чіткі заяви щодо покладання відповідальності за пошкодження ділянки трубопроводу на РФ.

Україна підтримує постійний діалог із Єврокомісією, а також з урядами Угорщини та Словаччини щодо ситуації з транзитом російської нафти трубопроводом "Дружба".

Про це під час брифінгу заявив речник МЗС України Георгій Тихий, пише "Укрінфрм".

За його словами, перебої у транспортуванні стали наслідком російської атаки 27 січня поблизу міста Броди на Львівщині, внаслідок якої було пошкоджено критично важливе обладнання. Угорську сторону про причини зупинки поінформували в день інциденту.

Тихий наголошує, що Україна залишається надійним транзитером і виконує свої міжнародні зобов’язання відповідно до чинних контрактів та санкційної політики ЄС щодо Росії. Водночас у МЗС звернули увагу, що з боку Будапешта не пролунало чітких заяв із покладанням відповідальності за обстріл на Росію.

Речник МЗС також нагадав, що в межах санкцій ЄС на імпорт російської нафти трубопроводами Угорщині та Словаччині були надані тимчасові виключення, щоб дати час на диверсифікацію постачання. За його словами, наразі не спостерігається активних кроків для зменшення залежності від російських енергоносіїв.

"Вибачте, це реально нагадує поведінку наркоманів при всій повазі до серйозної проблеми наркоманії. Це метафора, щоб пояснити поведінку уряду Орбана, який всупереч європейській політиці хоче зберігати залежність від російської нафти і газу", – заявив Тихий.

Речник МЗС додав, що після зупинки постачання через українську ділянку угорська сторона звернулася до Хорватії з проханням транспортувати російську нафту через нафтопровід "Адрія", хоча раніше цей маршрут називали неприйнятним.

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив – його держава готова сприяти забезпеченню енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria, але закликає країни відмовитися від імпорту російської нафти.

Сьогодні Угорщина призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде віновлено транзит нафти трупопроводом "Дружба".