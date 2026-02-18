Єврокомісар бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів під національними прапорами

"Спорт об’єднує, коли він базується на принципах. Він роз’єднує, коли йде на компроміс із ними”.

Єврокомісар з питань спорту Гленн Мікаллеф не відвідає церемонію відкриття Паралімпійських ігор через рішення дозволити спортсменам з Росії та Білорусі підняти свої національні прапори.

Раніше стало відомо, що Міжнародний паралімпійський комітет підтвердив цю інформацію.

Мікаллеф назвав рішення дозволити спортсменам підняти російський та білоруський прапори “неприйнятним”.

Єврокомісар написав на соцплатформі X: “… спочатку дозвіл Росії та Білорусі на повернення, а тепер надання “вайлд-кард” і прискорення участі без кваліфікації? Це неприпустимо. Поки триває агресивна війна Росії проти України, я не можу підтримати відновлення використання національної символіки, прапорів, гімнів та уніформи, які невіддільні від цього конфлікту. Тому я не відвідаю церемонію відкриття Паралімпійських ігор”.

Він закликав “однодумців” вчинити аналогічно. “Я роблю це з повагою до атлетів, але з чітким розумінням принципів, що стоять на кону. Спорт об’єднує, коли він базується на принципах. Він роз’єднує, коли йде на компроміс із ними”, – підкреслив Мікаллеф.

Паралімпіада-2026 стартує 6 березня на тих самих локаціях, що і Зимові Олімпійські ігри.