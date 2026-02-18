Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
ГоловнаСвіт

Єврокомісар бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів під національними прапорами

"Спорт об’єднує, коли він базується на принципах. Він роз’єднує, коли йде на компроміс із ними”.

Єврокомісар бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів під національними прапорами
Єврокомісар з питань спорту Гленн Мікаллеф
Фото: EPA/UPG

Єврокомісар з питань спорту Гленн Мікаллеф не відвідає церемонію відкриття Паралімпійських ігор через рішення дозволити спортсменам з Росії та Білорусі підняти свої національні прапори.

Раніше стало відомо, що Міжнародний паралімпійський комітет підтвердив цю інформацію.

Мікаллеф назвав рішення дозволити спортсменам підняти російський та білоруський прапори “неприйнятним”.

Єврокомісар написав на соцплатформі X: “… спочатку дозвіл Росії та Білорусі на повернення, а тепер надання “вайлд-кард” і прискорення участі без кваліфікації? Це неприпустимо. Поки триває агресивна війна Росії проти України, я не можу підтримати відновлення використання національної символіки, прапорів, гімнів та уніформи, які невіддільні від цього конфлікту. Тому я не відвідаю церемонію відкриття Паралімпійських ігор”.

Він закликав “однодумців” вчинити аналогічно. “Я роблю це з повагою до атлетів, але з чітким розумінням принципів, що стоять на кону. Спорт об’єднує, коли він базується на принципах. Він роз’єднує, коли йде на компроміс із ними”, – підкреслив Мікаллеф.

Паралімпіада-2026 стартує 6 березня на тих самих локаціях, що і Зимові Олімпійські ігри.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies