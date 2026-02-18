"Надання такій системі престижної міжнародної платформи посилає небезпечний сигнал, що відповідальність можна відсунути на другий план", – наголошує глава МЗС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на рішення Міжнародного паралімпійського комітету допустити шістьох російських та чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх під національними прапорами.

Про це повідомляє МЗС України.

"Рішення допустити Росію та Білорусь під національними символами ігнорує просту істину: ці прапори та гімни представляють режими, які ведуть агресію, руйнують міста та використовують спорт як зброю для пропаганди. Їх не можна відокремити від злочинів, скоєних під їхнім прапором", – наголошує глава української дипломатії.

Сибіга додає, що в сучасній Росії навіть паралімпійський спорт використовується для прославлення учасників війни проти України. "Надання такій системі престижної міжнародної платформи посилає небезпечний сигнал, що відповідальність можна відсунути на другий план".

"Спорт повинен відстоювати справедливість, гідність і повагу. Він не може стати сценою для режимів, які зневажають ці цінності. Я доручив послам України провести переговори з урядовцями країн перебування та закликати їх не брати участі в церемонії відкриття, якщо це ганебне рішення не буде скасовано", – зазначає Андрій Сибіга.

Глава МЗС підкреслює, що Україна й надалі захищатиме справедливість і гідність, а також охоронятиме цілісність міжнародного спорту від зловживань з боку держав-агресорів.