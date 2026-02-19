Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Трамп готовий завдати ударів по Ірану вже цього тижня, але рішення ще немає

Деякі дії Пентагону та Білого дому вказують на можливий початок війни.

Трамп готовий завдати ударів по Ірану вже цього тижня, але рішення ще немає
Авіаносна ударна група США
Фото: defense.gov

За інформацією агенції CBS News, Сполучені Штати готуються завдати ударів по Ірану вже до кінця цього тижня, хоча остаточне рішення про проведення операції досі не ухвалене.

На можливу військову розв'язку спроб Білого дому переконати Тегеран підписати угоду про відмову від ядерної програми вказує часткове переміщення особового складу з баз на Близькому Сході. Зазвичай таким чином у Пентагоні намагаються захистити своїх військових від ударів у відповідь з боку ворога. 

Наявність "багатьох причин для удару по Ірану" підтвердила прессекретарка Дональда Трампа Керолайн Лівітт. При цьому в оточенні республіканця продовжують говорити про пріоритет дипломатії і сподіваються домогтися від режиму аятоли підпису під вигідним Вашингтону документом.

Упродовж кількох тижнів загроза ескалації на Близькому Сході залишається дуже високою, адже США перекинули до території Ірану одразу дві групи авіаносців, серед яких найбільший військовий корабель світу.

