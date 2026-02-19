Трамп готовий завдати ударів по Ірану вже цього тижня, але рішення ще немає

За інформацією агенції CBS News, Сполучені Штати готуються завдати ударів по Ірану вже до кінця цього тижня, хоча остаточне рішення про проведення операції досі не ухвалене.

На можливу військову розв'язку спроб Білого дому переконати Тегеран підписати угоду про відмову від ядерної програми вказує часткове переміщення особового складу з баз на Близькому Сході. Зазвичай таким чином у Пентагоні намагаються захистити своїх військових від ударів у відповідь з боку ворога.

Наявність "багатьох причин для удару по Ірану" підтвердила прессекретарка Дональда Трампа Керолайн Лівітт. При цьому в оточенні республіканця продовжують говорити про пріоритет дипломатії і сподіваються домогтися від режиму аятоли підпису під вигідним Вашингтону документом.

Упродовж кількох тижнів загроза ескалації на Близькому Сході залишається дуже високою, адже США перекинули до території Ірану одразу дві групи авіаносців, серед яких найбільший військовий корабель світу.