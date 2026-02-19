Гренландію відвідав король Данії Фредерік Х

Данський король Фредерік Х у середу прибув до Гренландії, де упродовж кількох днів матиме насичену програму візиту з метою зміцнення зв'язків Данії з її автономною територією.

Як пише Deutsche Welle, приїзд монарха є символічним кроком на тлі зазіхань на Гренландію з боку адміністрації Сполучених Штатів. Президент США Дональд Трамп неодноразово вимагав віддати йому цю територію, яка має стратегічне значення в арктичному регіоні.

Короля на летовищі у столиці острова місті Нуук зустрічав прем'єр-міністр Єнс-Фредерік Нільсен. Фредерік одразу вирушив виконувати свій насичений графік, у якому декілька важливих зустрічей з гренландськими посадовцями, візит до школи та фабрики, розмова зі студентами, а також подорож на північ до арктичного тренувального центру збройних сил Данії.

Фредерік є затятим спортсменом і полюбляє мандрівки, тож у 2000 році ще молодою людиною брав участь в лижній експедиції Гренландією довжиною 3500 кілометрів.

На трон монарх зійшов у січні 2024 року після зречення своєї матері Маргрете. Останній візит Фредеріка до Гренландії був менш ніж рік тому, у квітні 2025-го.