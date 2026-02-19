«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСвіт

Гренландію відвідав король Данії Фредерік Х

Візит монарха має продемонструвати єдність острова з офіційним Копенгагеном.

Гренландію відвідав король Данії Фредерік Х
Король Данії Фредерік Х
Фото: DW

Данський король Фредерік Х у середу прибув до Гренландії, де упродовж кількох днів матиме насичену програму візиту з метою зміцнення зв'язків Данії з її автономною територією.

Як пише Deutsche Welle, приїзд монарха є символічним кроком на тлі зазіхань на Гренландію з боку адміністрації Сполучених Штатів. Президент США Дональд Трамп неодноразово вимагав віддати йому цю територію, яка має стратегічне значення в арктичному регіоні.

Короля на летовищі у столиці острова місті Нуук зустрічав прем'єр-міністр Єнс-Фредерік Нільсен. Фредерік одразу вирушив виконувати свій насичений графік, у якому декілька важливих зустрічей з гренландськими посадовцями, візит до школи та фабрики, розмова зі студентами, а також подорож на північ до арктичного тренувального центру збройних сил Данії.

Фредерік є затятим спортсменом і полюбляє мандрівки, тож у 2000 році ще молодою людиною брав участь в лижній експедиції Гренландією довжиною 3500 кілометрів. 

На трон монарх зійшов у січні 2024 року після зречення своєї матері Маргрете. Останній візит Фредеріка до Гренландії був менш ніж рік тому, у квітні 2025-го. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies