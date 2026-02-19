Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Група демократів має намір бойкотувати звернення Трампа до Конгресу

Одначасно з промовою президента організують альтернативний захід.

Група демократів має намір бойкотувати звернення Трампа до Конгресу
Звернення Трампа до Конгресу у 2025 році
Фото: EPA/UPG

П'ятеро американських сенаторів та семеро членів Палати представників від Демократичної партії мають намір ігнорувати виступ президента Дональда Трампа у Конгресі США, який запланований на наступний тиждень.

Як пише Politico, до групи бойкоту входять ті законотворці, які вже не вперше відмовляються долучитися до заходів, пов'язаних зі скандальним главою держави. Ці ж конгресмени та сенатори пропустили обидві інавгурації Трампа у Вашингтоні.

Просто під час того, як республіканець виголошуватиме у Конгресі свою промову, на Національній алеї у Вашингтоні відбудеться мітинг, який організатори називають "народним посланням Сполученим Штатам". Його позиціонують як альтернативу "корупції та беззаконню, які визначають другу каденцію Трампа".

Друге послання Конгресу від Трампа після його повернення до Овального кабінету вважають ключовим епізодом його президентства. Президент сподівається своєю промовою відвернути увагу від негативних подій останніх місяців, особливо вбивства агентами Міграційної служби США двох людей у Міннесоті. 

Від звернення Трампа також чимало залежить результат прийдешніх проміжних виборів до Конгресу. Республіканець спробує переконати виборців у своїх економічних успіхах і таким чином зберегти крихку більшість своєї партії в обох палатах парламенту.

