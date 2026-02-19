Корупція у Фонді держмайна: чотирьох осіб підозрюють у відмиванні 300 млн грн через іноземні активи

Серед майна - земельні ділянки в Хорватії, елітні авто й весь поверх квартир у житловому будинку в ОАЕ.

НАБУ і САП повідомили про нові підозри у межах розслідування діяльності злочинної організації, яку очолював колишній голова Фонду державного майна.

За інформацією пресслужби Антикорупційного бюро, до списку фігурантів додалися ще чотири особи, яких звинувачують у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Встановити нових учасників схеми та відстежити рух коштів правоохоронцям вдалося завдяки спільній роботі з колегами з кількох європейських країн.

За даними слідства, для відмивання корупційних прибутків підозрювані використовували розгалужену мережу підконтрольних компаній за кордоном. Через ці структури вони купували дороговартісні активи, намагаючись приховати походження коштів. Серед виявленого майна, загальна вартість якого перевищує 300 мільйонів гривень, фігурують земельні ділянки в Хорватії, елітні автомобілі й навіть весь поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Ці кошти є частиною масштабнішої схеми, що діяла на стратегічних державних підприємствах — Одеському припортовому заводі та Об’єднаній гірничо-хімічній компанії. Слідство встановило, що керівництво злочинної організації призначало на ці заводи лояльних директорів, які продавали продукцію підконтрольним фірмам за заниженими цінами. Різниця у вартості виводилася та конвертувалася в інтересах угруповання, що завдало державі збитків на суму понад 700 мільйонів гривень.

Загалом у цій резонансній справі підозри оголосили вже 15 особам. Окрім прямих збитків держбюджету, учасників організації підозрюють у спробах легалізувати активи на загальну суму понад 10 мільярдів гривень. На тлі активної боротьби з корупцією в державному секторі, розслідування продовжує розкривати нові деталі транскордонних фінансових махінацій колишніх посадовців.