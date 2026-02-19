МВФ: Україна виконала всі попередні заходи для нової програми

Україна виконала всі попередні дії для подання нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF обсягом $8,1 млрд на затвердження Ради директорів.

Про це повідомила речниця МВФ Джулія Козак, передає "Інтерфакс-Україна".

"До них (prior actions) належать подання до парламенту 19 січня проєкту закону про трудовий кодекс, а також прийняття в грудні бюджету на 2026 рік, який відповідає цілям програми", – сказала вона.

Щодо податкових ініціатив, Козак порадила дочекатися рішення Ради директорів МВФ і публікації нової програми із затвердженими у ній "короткостроковими умовами, які допоможуть підтримати програму у майбутньому".

Вона зауважила, що вторгнення Росії продовжує завдавати великого удару по народу України та її економіці. Посилені повітряні атаки протягом 2025 та 2026 років пошкодили критично важливу енергетичну та логістичну інфраструктуру, і вони залишаються основними цілями для атак.

"Зростання, ймовірно, буде трохи менше 2% у 2025 році... Економіка після чотирьох років війни перейшла на повільніший шлях зростання з більшим бюджетним дефіцитом та більшим дефіцитом поточного рахунку", – зауважила представниця Фонду.

Вона додала, що МВФ бачить ознаки збоїв в економічній діяльності через масштабні атаки на енергетичну та логістичну інфраструктуру і уважно стежить за ситуацією.

"Як тільки ми проведемо засідання нашої ради директорів та опублікуємо звіт персоналу, звичайно, у нас буде повний набір макроекономічних припущень для вас", – сказала Козак.

Вона нагадала, що станом на січень цього року в Європі залишаються 5 млн українських біженців, а 3,7 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами.