На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
МВФ: Україна виконала всі попередні заходи для нової програми

Рада директорів днями отримає на затвердження нову 4-річну програму. 

МВФ: Україна виконала всі попередні заходи для нової програми
МВФ
Фото: publika.md

Україна виконала всі попередні дії для подання нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF обсягом $8,1 млрд на затвердження Ради директорів. 

Про це повідомила речниця МВФ Джулія Козак, передає "Інтерфакс-Україна".

"До них (prior actions) належать подання до парламенту 19 січня проєкту закону про трудовий кодекс, а також прийняття в грудні бюджету на 2026 рік, який відповідає цілям програми", – сказала вона. 

Щодо податкових ініціатив, Козак порадила дочекатися рішення Ради директорів МВФ і публікації нової програми із затвердженими у ній "короткостроковими умовами, які допоможуть підтримати програму у майбутньому".

Вона зауважила, що вторгнення Росії продовжує завдавати великого удару по народу України та її економіці. Посилені повітряні атаки протягом 2025 та 2026 років пошкодили критично важливу енергетичну та логістичну інфраструктуру, і вони залишаються основними цілями для атак. 

"Зростання, ймовірно, буде трохи менше 2% у 2025 році... Економіка після чотирьох років війни перейшла на повільніший шлях зростання з більшим бюджетним дефіцитом та більшим дефіцитом поточного рахунку", – зауважила представниця Фонду.

Вона додала, що МВФ бачить ознаки збоїв в економічній діяльності через масштабні атаки на енергетичну та логістичну інфраструктуру і уважно стежить за ситуацією.

"Як тільки ми проведемо засідання нашої ради директорів та опублікуємо звіт персоналу, звичайно, у нас буде повний набір макроекономічних припущень для вас", – сказала Козак.

Вона нагадала, що станом на січень цього року в Європі залишаються 5 млн українських біженців, а 3,7 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами.

  • Чотирирічна програма EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд діяла з березня 2023 року. Наступний, 9-й транш якої у розмірі SDR1,117 млрд ($1,6 млрд за поточним курсом) було заплановано на грудень 2025 року.
  • Спершу діюча програма передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війни ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.
  • Необхідність розгляду нової програми викликана тим, що розв’язана Росією війна затягується, тоді як поточна програма EFF розрахована на її завершення до березня 2027 року.
