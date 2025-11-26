На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаЕкономікаФінанси

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо нової програми розширеного фінансування

Програма передбачає фінансування у розмірі 8,1 млрд доларів.

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо нової програми розширеного фінансування
МВФ, ілюстративне фото
Фото: publika.md

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні експертів щодо нової програми розширеного фінансування (EFF) на 2025-2029 роки. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України. 

Програма, щодо якої досягнуто домовленості, передбачає фінансування для України в розмірі 8,1 млрд доларів.

Тепер рішення щодо EFF на наступні 4 роки має бути затверджено Виконавчою радою МВФ.

У Мінфіні зазначили, що у межах нової програми Кабмін зобов’язується:

  • зміцнювати політики, які підтримують фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність;
  • підтримувати економічне відновлення з одночасним покращенням управління та зміцненням інституцій задля сприяння довгостроковому зростанню на шляху післявоєнної відбудови України та її євроінтеграції.

Шо відбувається з програмою EFF для України

У середині листопада місія МВФ підготувала для України нову програму кредитування на 8 млрд доларів.

Раніше, у вересні, президент Володимир Зеленський провів зустріч з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Вони обговорювали, зокрема - використання заморожених російських активів на користь нашої держави. 

Перед цим експерти МВФ вчергове відзначили ефективну роботу Уряду України в реалізації програми EFF.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies