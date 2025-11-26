Україна та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо нової програми розширеного фінансування

Програма передбачає фінансування у розмірі 8,1 млрд доларів.

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні експертів щодо нової програми розширеного фінансування (EFF) на 2025-2029 роки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Програма, щодо якої досягнуто домовленості, передбачає фінансування для України в розмірі 8,1 млрд доларів.

Тепер рішення щодо EFF на наступні 4 роки має бути затверджено Виконавчою радою МВФ.

У Мінфіні зазначили, що у межах нової програми Кабмін зобов’язується:

зміцнювати політики, які підтримують фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність;

підтримувати економічне відновлення з одночасним покращенням управління та зміцненням інституцій задля сприяння довгостроковому зростанню на шляху післявоєнної відбудови України та її євроінтеграції.

Шо відбувається з програмою EFF для України

У середині листопада місія МВФ підготувала для України нову програму кредитування на 8 млрд доларів.

Раніше, у вересні, президент Володимир Зеленський провів зустріч з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Вони обговорювали, зокрема - використання заморожених російських активів на користь нашої держави.

Перед цим експерти МВФ вчергове відзначили ефективну роботу Уряду України в реалізації програми EFF.