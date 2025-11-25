Це плоске листове скло, яке використовують у вікнах, меблях, автомобільному склі та сонячних панелях.

EFI Group підписала угоду про зобов’язання з IFC

Компанія NovaSklo підписала угоду про зобов’язання з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) для створення першого в Україні сучасного виробництва флоат-скла, яке має задовольнити зростаючий попит у матеріалах для відбудови.

Фото: надано EFI Group EFI Group підписала угоду про зобов’язання з IFC

За інформацією компанії, флоат-скло — це плоске листове скло, яке використовують у вікнах, дзеркалах, меблях, автомобільному склі та сонячних панелях.

Відповідно до угоди IFC у партнерстві з Японією надаватиме компанії консультативну підтримку, зокрема, допоможе з техніко-економічним аналізом, оцінкою ризиків та впровадженням кращих міжнародних практик сталого розвитку. Співпраця має підготувати проєкт до залучення довгострокового фінансування.

Загальна вартість інвестицій оцінюється приблизно у €250 млн. У NovaSklo зазначають - будівництво заводу забезпечить понад 300 робочих місць, створить нові можливості для місцевих постачальників та логістичних компаній і знизить залежність України від імпорту скла.

На підприємстві також планують упровадити енергоефективні та екологічні технології виробництва.

Завод, який зведуть у Київській області, працюватиме відповідно до Рамкової програми сталого розвитку IFC, що передбачає дотримання міжнародних стандартів з охорони довкілля, умов праці й техніки безпеки.

Компанія також підписала технічну угоду з Nippon Sheet Glass Group, одним із провідних світових виробників скла. Партнер надаватиме технічну експертизу та сучасні технологічні рішення.

Після завершення підготовчого етапу NovaSklo планує залучити довгострокове фінансування, а IFC виступатиме ключовим партнером у мобілізації інвестицій. У компанії заявили, що підписання угоди є важливим сигналом про довіру міжнародних інституцій до українського промислового сектору навіть у складний період.