ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд змінив категорії, за якими можна витрачати кошти, отримані за програмою "Національний кешбек"
Фото: finteco.com.ua

Із 22 листопада змінився перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". 

Як йдеться у повідомленні на "Урядовому порталі", ці зміни викликані потребою синхронізувати роботу цієї програми із "Зимовою підтримкою".

Кошти, накопичені на картці Національного кешбеку, можна використати на такі категорії товарів і послуг:

  • комунальні послуги;
  • поштові послуги;
  • харчові продукти в магазинах та супермаркетах;
  • лікарські засоби та медичні вироби;
  • книги та іншу друковану продукцію;
  • благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз.

Оновлення пов’язане з особливостями роботи політики "Зимова підтримка", зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати.

Оновлені умови діятимуть до 30 червня 2026 року.

У програмі "Національний кешбек" уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях. 

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія або на сайті "Зроблено в Україні".

Як приєднатися до програми? 

Покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку Дія, де обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому картку Національний кешбек. Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття – перевірити в Дії, чи коректно обрана картка.

Продавці та виробники мають подати заяву про приєднання на порталі Дія, щоб долучитися до програми.
