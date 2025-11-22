Уряд розпочинає аудит Укроборонпрому, його дочірніх компаній, АОЗ та Держоператора тилу

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про старт аудиту Укроборонпрому та його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу.

Про це йдеться на її телеграм-каналі.

"Сьогодні на засіданні Уряду ухвалили рішення, про які домовилися на нараді з Президентом. Продовжуємо системне перезавантаження управління в енергетичному секторі та розпочинаємо в оборонній сфері", – зазначила вона.

Глава уряду зазначила, що стартує аудит АТ "Українська оборонна промисловість", в тому числі його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу.

Вона пообіцяла, що регулярно звітуватимуть щодо проміжних результатів перевірки.

Також розпочали процес оновлення наглядових рад АТ "УОП", його дочірніх компаній, АОЗ і ДОТ.

Крім цього, уряд звернувся до Рахункової палати щодо перевірки діяльності АРМА та Фонду держмайна за попередній період.