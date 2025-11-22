В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Уряд розпочинає аудит Укроборонпрому, його дочірніх компаній, АОЗ та Держоператора тилу

Також розпочали процес оновлення наглядових рад.

Уряд розпочинає аудит Укроборонпрому, його дочірніх компаній, АОЗ та Держоператора тилу
Юлія Свириденко
Фото: facebook/Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про старт аудиту Укроборонпрому та його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. 

Про це йдеться на її телеграм-каналі.

"Сьогодні на засіданні Уряду ухвалили рішення, про які домовилися на нараді з Президентом. Продовжуємо системне перезавантаження управління в енергетичному секторі та розпочинаємо в оборонній сфері", – зазначила вона. 

Глава уряду зазначила, що стартує аудит АТ "Українська оборонна промисловість", в тому числі його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. 

Вона пообіцяла, що регулярно звітуватимуть щодо проміжних результатів перевірки.

Також розпочали процес оновлення наглядових рад АТ "УОП", його дочірніх компаній, АОЗ і ДОТ.

Крім цього, уряд звернувся до Рахункової палати щодо перевірки діяльності АРМА та Фонду держмайна за попередній період.
