Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ГоловнаЕкономікаДержава

Збільшення кількості членів наглядових рад, крім "Енергоатому", не планують

Лише в НАЕК "Енергоатом" у новому складі НР має бути сім членів замість запланованих раніше п'яти. 

Збільшення кількості членів наглядових рад, крім "Енергоатому", не планують

Збільшувати кількість членів в наглядових радах державних компаній, окрім “Енергоатому”, зараз не будуть. Конкурси до наглядових рад оголосили там, де спливають терміни контрактів.

Триває пошук пропозицій з ринку, аби призначити до наглядових рад нових ефективних представників держави. Про це на зустрічі з журналістами 20 листопада повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. 

“Ми не рухаємо незалежних членів, у кого є контракти в інших наглядових радах, крім «Енергоатому». Ми оновлюємо представників держави і заповнюємо вакансії”, – пояснив міністр. 

Соболєв додав, що незалежні члени наглядової ради мають спільно працювати з представниками держави – це задумано реформою корпоративного управління. 

“Таким чином в цьому і ідея. Незалежна ланка, яка може приймати свої рішення, бо їх більшість, але вони все одно питають у держави, який напрям ви обираєте. Вони не можуть для компанії самі вирішити, тому що це державна компанія, її держава володіє”, – сказав він.

Аби це працювало, треба якісні представники держави. Зараз хочуть набрати і подати професіоналів: людей, до яких буде довіра ринку. Вони пройдуть перевірку на доброчесність.

А для того, аби іноземні представники відчували відповідальність, працюють із країнами G7. 

Соболєв додав, що наглядові ради є у приблизно 20 державних компаній.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies