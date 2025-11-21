Збільшення кількості членів наглядових рад, крім "Енергоатому", не планують

Лише в НАЕК "Енергоатом" у новому складі НР має бути сім членів замість запланованих раніше п'яти.

Збільшувати кількість членів в наглядових радах державних компаній, окрім “Енергоатому”, зараз не будуть. Конкурси до наглядових рад оголосили там, де спливають терміни контрактів.

Триває пошук пропозицій з ринку, аби призначити до наглядових рад нових ефективних представників держави. Про це на зустрічі з журналістами 20 листопада повідомив міністр економіки Олексій Соболєв.

“Ми не рухаємо незалежних членів, у кого є контракти в інших наглядових радах, крім «Енергоатому». Ми оновлюємо представників держави і заповнюємо вакансії”, – пояснив міністр.

Соболєв додав, що незалежні члени наглядової ради мають спільно працювати з представниками держави – це задумано реформою корпоративного управління.

“Таким чином в цьому і ідея. Незалежна ланка, яка може приймати свої рішення, бо їх більшість, але вони все одно питають у держави, який напрям ви обираєте. Вони не можуть для компанії самі вирішити, тому що це державна компанія, її держава володіє”, – сказав він.

Аби це працювало, треба якісні представники держави. Зараз хочуть набрати і подати професіоналів: людей, до яких буде довіра ринку. Вони пройдуть перевірку на доброчесність.

А для того, аби іноземні представники відчували відповідальність, працюють із країнами G7.

Соболєв додав, що наглядові ради є у приблизно 20 державних компаній.



