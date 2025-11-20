15 років LEROY MERLIN в Україні: частина глобального бренду зі 100-річною історією

Всесвітньо відома DIY мережа LEROY MERLIN святкує 15 років роботи в Україні. Але історія бренду сягає початку минулого століття. Компанія народилася у французькій провінції більш як сто років тому, і, як часто буває у великих історіях, без кохання тут не обійшлося. Ці роки — не просто кругла дата, це — шлях розвитку, підтримки, інновацій та людей, які разом будують майбутнє.

Від провінційного магазину — до світового лідера

Історія LEROY MERLIN розпочалася у 1923 році у невеличкому французькому містечку. А у 1960-х компанія зробила революцію в ритейлі, відкривши у Франції перший магазин формату самообслуговування. У 1980-90-х бренд активно виходив за межі Франції і нині має 500 магазинів по світу, охоплюючи країни Європи, Азії, Південної Америки та Африки. Компанія входить до складу торговельної групи Adeo, яка об’єднує бренди DIY, тобто «зроби сам», та будівельних матеріалів, де працюють 115 тисяч співробітників.

З часткою близько 37% Leroy Merlin є головним ритейлером Франції у сфері DIY та ремонту житла, пропонуючи рішення у шести ключових напрямках: будівництво, садівництво, сантехніка, відновлювані джерела енергії, внутрішнє оздоблення та товари для «зроби сам». Лише у Франції річний оборот компанії сягає 9,4 млрд євро, що підтверджує лідерські позиції компанії на ринку.

Фото: пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна Магазин LEROY MERLIN в Португалії

LEROY MERLIN в Україні

У 2010 році LEROY MERLIN відкрив свій перший гіпермаркет у Києві. Згодом з’явилися ще магазини у столиці та в Одесі. Компанія одразу здобула прихильність українців завдяки широкому асортименту, сучасному підходу до сервісу та прозорій ціновій політиці «нижчі ціни завжди».

У магазинах LEROY MERLIN Україна представленіпонад 30 000 товарів у п’яти напрямках: будівництво, ремонт, дім, сад, інтер’єр. Більше 65% асортименту — від українських виробників. Компанія має багато власних торговельних марок, які пропонують найкраще співвідношення ціни та якості.

Навіть у складні часи LEROY MERLIN Україна залишається зі своїми покупцями. У 2022 році після повномасштабного вторгнення компанія відновила роботу магазинів і заснувала Благодійний фонд Solidarity, який допомагає відбудовувати житло, соціальні об’єкти та створювати реабілітаційні центри для постраждалих. Станом на кінець 2024 року фонд реалізував проєкти на понад 200 млн грн.

Компанія про людей

Сьогодні LEROY MERLIN Україна — це команда з понад 500 співробітників, майже половина з яких працюють у компанії понад п’ять років. Більше половини керівників (52%) розпочинали кар’єру з рядових посад і зростали всередині компанії.

«Ми — про людей. І клієнти, і працівники — це серце нашої компанії. Ми створюємо умови, де кожен може розкрити свій потенціал», — наголошує HR-директорка LEROY MERLIN Україна Анастасія Матіюк.

Культура LEROY MERLIN побудована на принципахдовіри та взаємного обміну, де кожен працівник робить свій внесок у спільну мету — зробити облаштування житла доступним для кожного. Яскравим прикладом цієї культури є глобальна програма All Adeo, що дозволяє кожному співробітнику стати акціонером компанії. Починаючи з вересня 2025 року, усі працівники LEROY MERLIN, незалежно від посади чи країни, отримали однакову кількість безплатних акцій, підтверджуючи ідею рівності внеску кожного.

Фото: пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна Запуск програми ALL Adeo в Україні

«У LEROY MERLIN ми знаємо: наша команда не просто працює — вона щодня віддано служить людям, підтримує місцеву економіку та готується до відбудови країни. Саме для них проєкт All Adeo є джерелом великої гордості», — зауважує CEO LEROY MERLIN Ukraine Аксель Берналь.

Solidarity: соціальна відповідальність у дії

Фото: пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна Відкриття хірургічного відділення клінічної лікарні №8 в Києві

За три роки роботи благодійний фонд Solidarity, заснований LEROY MERLIN Україна, реалізував понад три десятки проєктів, що спрямовані на відновлення житла та соціальних об’єктів, зруйнованих війною, на облаштування тимчасових прихистків, а також створення сучасних реабілітаційних просторів.

БФ Solidarity допоміг створити у столиці реабілітаційні центри для ветеранів та постраждалих від війни: TYTANOVI rehab, «РеабіЦентр», унікальний «Трініті ХАБ» для людей з порушеннями зору. Крім того, благодійний фонд сприяв капітальному ремонту хірургічного відділення Київської лікарні, відбудові укриття у будівельному коледжі Миколаєва та реалізації інших життєво важливих проєктів. У багатьох випадках співробітники компанії LEROY MERLIN ставали безпосередніми учасниками відбудови та відновлення соціальних об’єктів на волонтерських засадах у вільний від роботи час.

«Одна з головних цінностей нашої компанії — вміння ділитися. Наші працівники допомагають не тому, що мусять, а тому що щиро хочуть», — зауважує Матьйо-Марі Арден, керівник благодійного фонду Solidarity.

15 років в Україні — це тільки початок

За 15 років LEROY MERLIN Україна став невід’ємною частиною ринку та життя тисяч українських родин. Це компанія, яка допомагає відновлювати країну, створює робочі місця, підтримує своїх співробітників і щодня доводить: бізнес може бути рушієм позитивних змін.