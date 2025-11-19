Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
​У четвер відключатимуть одночасно до чотирьох черг споживачів електроенергії

Це через попередні та нинішню атаку РФ по Україні.

​У четвер відключатимуть одночасно до чотирьох черг споживачів електроенергії
відключення світла у Дніпрі
Фото: EPA/UPG

20 листопада у всіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження споживання.

Про це повідомила НЕК «Укренерго».

Причина запровадження обмежень – наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, пояснили у компанії.

Обмеження для промисловості і населення діятимуть упродовж всієї доби. Відключення застосовуватимуть від 2,5 до 4 черг одночасно.

«Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», - закликало Укренерго.

  • У ніч на 19 листопада Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного та наземного базування.
Теми: , ,
﻿
