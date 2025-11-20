​Аграрні асоціації закликали уряд не допустити підвищення тарифів Укрзалізниці

Всеукраїнський аграрний форум (ВАФ), який об’єднує провідні профільні асоціації, звернувся до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко із проханням зупинити заплановане підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці у 2026 році.

Як ідеться у зверненні, УЗ планує з 1 січня 2026 року індексувати тарифи на 27%, а ще через пів року — додатково на 11%. На думку агровиробників, таке рішення є несправедливим, може поглибити логістичну кризу та знизити конкурентоспроможність українського експорту.

Асоціації заявляють, що попереднє різке підвищення тарифів у 2022 році призвело до суттєвого перетікання вантажів із залізниці на автотранспорт. Частка автомобільних перевезень зросла до 50% та навіть після розблокування портів утримується на рівні 34–39% — це на 10–15% вище, ніж до підвищення тарифів.

Аграрії наголошують, що пасажирські перевезення щороку створюють дефіцит понад 18 млрд грн, і ця модель фінансування є хибною. Вони зсилаються на міжнародну практику, де пасажирська залізниця окремо фінансується з бюджету: наприклад, у США компанія Amtrak отримала понад $2 млрд дотацій у 2023 році, а в ЄС працює система PSO — компенсація збиткових маршрутів державою.

На думку ВАФ, нове підвищення тарифів знову відштовхне вантажовідправників і зменшить доходи Укрзалізниці. У зверненні вказано, що компанія досі застосовує неринковий підхід, коли вартість перевезень залежить не від собівартості, а від типу товару, що призводить до субсидування окремих галузей і створення планово збиткових напрямків, таких як вугілля чи будматеріали.

Підписанти звернення наголосили, що «рішення є несправедливими, посилять логістичну кризу, знизять конкурентоспроможність українського експорту, завдадуть удару по економіці країни та фактично продовжать практику, коли державна компанія змушена субсидувати бізнес окремих олігархічних груп за рахунок платників податків та решти українського бізнесу».

Асоціації пропонують уряду:

призупинити підвищення тарифів на 2026 рік і запровадити прозорий механізм тарифоутворення;

впровадити європейську модель PSO для компенсації пасажирських перевезень з бюджету;

затвердити дорожню карту тарифної реформи Укрзалізниці та створити робочу групу за участю представників вантажовідправників;

встановити чіткі правила формування ринкової ціни на користування вагонами УЗ, зокрема через аукціони.

Аграрії також пропонують довести дохідні ставки вантажів 1-го класу та позакласних вантажів щонайменше до рівня собівартості, а потім вже перейти до тарифів, які забезпечать однакову рентабельність перевезень всіх видів вантажів. На думку підписантів звернення, це не лише дозволить УЗ вирішити проблему збитковості та посилити фінансову стійкість, а й збільшить загальну додану вартість.