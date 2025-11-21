Почався процес відбору кандидата на посаду голови АРМА

Процес відбору має завершитись вже до кінця року.

Розпочала роботу конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомила пресслужба міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зазначається, що 20 листопада відбулася робоча зустріч з питань проведенням конкурсу з відбору кандидата на посаду голови АРМА. В зустрічі взяли участь віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, представники Верховної Ради України і Мінекономіки на чолі з міністром Олексієм Соболевим, Секретаріату Кабінету Міністрів, члени конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА, міжнародних організацій та ін.

"Ця робоча зустріч офіційно розпочинає процес конкурсного відбору кандидата на посаду Голови АРМА (Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів)", – йдеться у повідомленні.

На цій зустрічі затвердили Регламент роботи конкурсної комісії, її склад, обрали голову, заступника та секретаря конкурсної комісії, зокрема з урахуванням пропозицій міжнародних партнерів. Наступним етапом роботи комісії є розробка методології відбору кандидатів для проведення відповідного конкурсу.

"Найближчим часом очікуємо оголошення конкурсу та подання кандидатур на розгляд Прем’єр-міністром України. Принагідно висловлюю подяку міжнародним донорам за підтримку у проведенні конкурсу", – зазначив Тарас Качка.

А Олексій Соболев сказав, що уряд сподівається на конструктивний діалог, ефективність та неупередженість членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу на посаду Голови АРМА.

Найближчим часом очікується оголошення конкурсного відбору кандидатур на посаду Голови АРМА. Процес відбору має завершитись вже до кінця року.