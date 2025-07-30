Кабмін звільнив голову АРМА Олену Думу. Оголошено конкурс на нового очільника агентства

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що до конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери.

Сьогодні, 30 липня, Кабмін звільнив голову Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

“Вчора звернулася до президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження Агентства з розшуку та управління активами. Президент підтримав план уряду. Сьогодні на засіданні Кабміну звільнили голову агентства. Дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері”, – повідомила Свириденко.

Вона зазначила, що головне завдання – щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало Росії, максимально працювали на оборону та стійкість України.