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Кабмін звільнив голову АРМА Олену Думу. Оголошено конкурс на нового очільника агентства

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що до конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери.

Кабмін звільнив голову АРМА Олену Думу. Оголошено конкурс на нового очільника агентства
прем'єр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: Олександр Ратушняк

Сьогодні, 30 липня, Кабмін звільнив голову Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу.

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Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

“Вчора звернулася до президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження Агентства з розшуку та управління активами. Президент підтримав план уряду. Сьогодні на засіданні Кабміну звільнили голову агентства. Дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері”, – повідомила Свириденко.

Вона зазначила, що головне завдання – щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало Росії, максимально працювали на оборону та стійкість України.

  • 30 червня 2023 року Кабмін призначив Олену Думу головою Агентства з розшуку та менеджменту активів. Її призначення викликало занепокоєння. Зокрема, організація Transparency International Ukraine закликала не призначати Думу через відсутність необхідного професійного досвіду у Думи та її ймовірні ділові контакти з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з Росією. Також посли країн "Групи семи" звернули увагу на "занепокоєність громадянського суспільства". Зауважимо, що Олена Дума підтримала підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору.
  • 27 липня 2025 року президент підписав закон про реформу АРМА, який є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility. Рада проголосувала за закон 18 червня, а 15 липня документ відправили на підпис главі держави. Документ передбачає нові вимоги до голови АРМА, оновлену процедуру його відбору, запровадження обов’язкового незалежного аудиту, публічний конкурс на управителів арештованими активами, контроль і підзвітність на всіх етапах управління.
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