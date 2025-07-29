Бюджет отримав 43 млн гривень, які намагалося приховати підприємство підсанкційного бізнесмена

Завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податку на прибуток посадовими особами одного з найбільших хімічних підприємств України. До бюджету надійшли 43 млн грн.

Про це пишуть пресслужби Офісу генпрокурора та Бюро економічної безпеки.

Схему ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень організував топменеджмент черкаського підприємства – одного з найбільших в Україні виробників мінеральних добрив. Бенефіціарним власником компанії є відомим підсанкційний український бізнесмен. Імені бізнесмена та назви підприємства не вказано, але, імовірно, йдеться про ПрАТ "Черкаський Азот", власником якого є олігарх Дмитро Фірташ.

Досудове розслідування встановило, що підприємство не задекларувало та не сплатило до державного бюджету податок на прибуток. Задокументували факти проведення компанією незаконних маніпуляцій з цінами під час зовнішньоекономічних операцій. Під час експорту продукції до швейцарської компанії її вартість штучно занижувалася. При цьому ціна на природний газ, який імпортували через кіпрську компанію, завищувалася.

Це підтверджують податкова перевірка та висновок судово-економічної експертизи.

Наразі прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера підприємства. Посадовцю повідомили про підозру за ухилення від сплати податків та службове підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

У січні цього року стало відомо, що СБУ викрила керівництво черкаського хімзаводу на співпраці з Росією. Підприємство із 2022 по 2024 роки переправило до Росії продукції на суму 1,8 млн доларів.