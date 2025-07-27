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Зеленський підписав закон про факторинг

Рада схвалила документ 3 червня.

Зеленський підписав закон про факторинг
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

27 липня Володимир Зеленський підписав закон про факторинг.

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Як ідеться у картці законопроєкту на сайті парламенту, Рада схвалила документ 3 червня.

У пояснювальній записці зазначили, що використання факторингу є швидким способом отримати фінансування, потрібне для безперервного здійснення господарської діяльності. 

«Факторинг сприяє ефективнішій діяльності суб'єктів господарювання та їх розвитку, адже дає змогу компанії пропонувати клієнтам вигідні умови оплати (товарнийкредит), підвищити обсяги продажів, ліквідність балансу, прискорити оборотність активів, поповнити оборотний капітал та уникнути касових розривів», - пояснили автори документа.

В Україні факторинг є другою за обсягом фінансовою послугою на ринку небанківських фінансових послуг. Натомість часто небанківський факторинг стосується відступлення прав грошової вимоги за проблемними кредитами. Розробники законопроєкту пояснювали, що наразі законодавче регулювання факторингу не відповідає міжнародній практиці та не забезпечує належний захист факторів та клієнтів. Зокрема, відсутня можливість реєстрації відступлення вимоги фактору в державному реєстрі. А через агресивну діяльність у зв'язку з врегулюванням проблемних кредитів споживачів, купівлю яких здійснюють небанківські факторингові компанії, створюється негативна репутація для ринку факторингу.
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