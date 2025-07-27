​Зеленський підписав укази про введення антиросійських санкцій (доповнено)

Таким чином Україна вже синхронізувала свої обмежувальні заходи з 18-им пакетом санкцій ЄС.

27 липня Володимир Зеленський ввів у дію укази РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів».

Відповідні укази оприлюднили на сайті глави держави.

Зеленський, зокрема, синхронізував санкції з 18-им пакетом ЄС.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що санкції ввели і проти компаній та осіб, які займаються видобуванням та переробкою рідкісноземельних металів для виробництва безпілотників, передає «Суспільне».

В українському санкційному списку опинилися також компанії з РФ, Китаю, Ірану, Об’єднаних Арабських Еміратів.

За словами Власюка, обмежувалні заходи застосують проти структур, які пов’язані з російським тіньовим флотом, постачанням товарів подвійного призначення в обхід санкцій, а також з ВПК країни-агресорки.

Доповнення. Згодом глава держави заявив, що наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні.

"Зараз із 18-го санкційного пакета застосовані обмеження, зокрема, до структур, які пов’язані з російським тіньовим танкерним флотом. Також він стосується 53 фізичних та юридичних осіб – російських, китайських, іранських, з інших країн", - повідомив Зеленський.

Президент додав, що також УКраїна застосувала обмеження проти більш ніж 90 компаній, які видобувають рідкісноземельні та рідкісні метали, що є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів та безпілотників.

"Працюємо для того, щоб наші санкції були синхронізовані в юрисдикціях партнерів. Максимальний санкційний тиск – це найбільш дієвий аргумент для Росії закінчити війну. Вони відчувають наслідки санкцій, і це не тільки на рівні російського федерального бюджету, але й у житті російських регіонів, у галузях їхньої економіки. Рішення Росії про початок, а потім і про затягування цієї війни – це рішення про вбивство їхнього економічного потенціалу. Наші спільні з партнерами дії це реально забезпечують", - зазначив глава держави.