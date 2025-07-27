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Російські окупанти завдали артилерійського удару по центру Херсона

Постраждала 58-річна жінка.

Російські окупанти завдали артилерійського удару по центру Херсона
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Російські окупанти атакували з артилерії Центральний район Херсона, унаслідок чого поранень зазнала 58-річна жінка. 

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 13:00 російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Центральному району Херсона", — ідеться у повідомленні. 

Під ворожий удар потрапила 58-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та поранення черевної порожнини. 

Потерпілу госпіталізували, вона отримує всю необхідну допомогу.
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