Російські окупанти завдали артилерійського удару по центру Херсона

Російські окупанти атакували з артилерії Центральний район Херсона, унаслідок чого поранень зазнала 58-річна жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 13:00 російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Центральному району Херсона", — ідеться у повідомленні.
Під ворожий удар потрапила 58-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та поранення черевної порожнини.
Потерпілу госпіталізували, вона отримує всю необхідну допомогу.
- Російські окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.