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Російські окупанти майже 20 разів атакували населені пункти Донеччини

Унаслідок ворожих обстрілів загинули двоє людей.

Російські окупанти майже 20 разів атакували населені пункти Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Унаслідок російських обстрілів за минулу добу двоє мирних жителів Костянтинівки та Мирнограда загинули, ще троє цивільних дістали поранення.

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Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Світлому Добропільської громади поранено людину, пошкоджено вантажівку. У Мирнограді загинула людина", — ідеться у повідомленні.

У місті Сіверськ Бахмутського району внаслідок обстрілів пошкоджено три будинки.

"Краматорський район. У Лимані зруйновано будинок і господарчу споруду; у Кримках поранено 2 людини, у Кривій Луці пошкоджено 3 будинки, ще 1 — у Новоселівці. Новодонецькому пошкоджено багатоповерхівку і крамницю, в Іверському — інфраструктурний об'єкт і 2 промислові споруди. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено 14 приватних будинків, 2 лінії електропередач і газогін; у Марковому пошкоджено будинок", — повідомляє Філашкін.

Всього за минулу добу окупанти 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту в суботу було евакуйовано 511 людей, у тому числі 61 дитину.
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