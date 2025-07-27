Російські окупанти майже 20 разів атакували населені пункти Донеччини

Унаслідок російських обстрілів за минулу добу двоє мирних жителів Костянтинівки та Мирнограда загинули, ще троє цивільних дістали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Світлому Добропільської громади поранено людину, пошкоджено вантажівку. У Мирнограді загинула людина", — ідеться у повідомленні.

У місті Сіверськ Бахмутського району внаслідок обстрілів пошкоджено три будинки.

"Краматорський район. У Лимані зруйновано будинок і господарчу споруду; у Кримках поранено 2 людини, у Кривій Луці пошкоджено 3 будинки, ще 1 — у Новоселівці. Новодонецькому пошкоджено багатоповерхівку і крамницю, в Іверському — інфраструктурний об'єкт і 2 промислові споруди. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено 14 приватних будинків, 2 лінії електропередач і газогін; у Марковому пошкоджено будинок", — повідомляє Філашкін.

Всього за минулу добу окупанти 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту в суботу було евакуйовано 511 людей, у тому числі 61 дитину.