Партизани "АТЕШ" провели диверсію і порушили логістику росіян на ТОТ Херсонщини

Партизанський рух "АТЕШ" здійснив диверсію на залізничній лінії між населеними пунктами Новоолексіївка та Сафонове на ТОТ Херсонщини, яка має критичне значення для логістики окупаційної армії на Запорізькому напрямку.

Про це у Телеграм повідомляє "АТЕШ".

Унаслідок пошкодження релейної шафи роботу залізниці було порушено. Партизанам вдалося паралізувати постачання військових вантажів військам російської армії.

У партизанському русі повідомляють про тимчасову затримку постачання палива та військових вантажів, які прямували залізницею в напрямку тимчасово захопленого Мелітополя, який є ключовим логістичним вузлом окупаційних військ.