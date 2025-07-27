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Партизани "АТЕШ" провели диверсію і порушили логістику росіян на ТОТ Херсонщини

Партизани паралізували постачання військових вантажів військам російської армії. 

Партизани "АТЕШ" провели диверсію і порушили логістику росіян на ТОТ Херсонщини
Фото: АТЕШ

Партизанський рух "АТЕШ" здійснив диверсію на залізничній лінії між населеними пунктами Новоолексіївка та Сафонове на ТОТ Херсонщини, яка має критичне значення для логістики окупаційної армії на Запорізькому напрямку.

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Про це у Телеграм повідомляє "АТЕШ".

Унаслідок пошкодження релейної шафи роботу залізниці було порушено. Партизанам вдалося паралізувати постачання військових вантажів військам російської армії. 

У партизанському русі повідомляють про тимчасову затримку постачання палива та військових вантажів, які прямували залізницею в напрямку тимчасово захопленого Мелітополя, який є ключовим логістичним вузлом окупаційних військ. 
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