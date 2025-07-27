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Зеленський привітав медиків з професійним святом: "Завдяки вам життя продовжується"

Президент подякував кожному й кожній, "хто в білому халаті або тимчасово в бронежилеті".

Зеленський привітав медиків з професійним святом: "Завдяки вам життя продовжується"
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав українських лікарів та медичних працівників з професійним святом.

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"Сьогодні день сили, витримки й людяності. День тих, хто рятує життя й завжди приходить на допомогу, лікує та підтримує. День медичних працівників України. Щоденний подвиг. Саме завдяки вам життя продовжується. Велика шана кожному й кожній за вашу роботу в цей нелегкий час. Вдячність за все, що ви робите для України", — ідеться у повідомленні.

Президент подякував кожному й кожній, "хто в білому халаті або тимчасово в бронежилеті".

"Лікарям, медсестрам і медбратам, бойовим медикам, усім, хто працює в лікарнях, операційних і реанімаціях, стабілізаційних пунктах. Тим, хто рятує наших людей", — зазначає Президент.
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