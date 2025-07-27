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Reuters: Північна Корея у серпні може розгорнути додаткові війська в Росії для участі у війні проти України

КНДР також продовжує постачати артилерійські снаряди для Кремля.

Reuters: Північна Корея у серпні може розгорнути додаткові війська в Росії для участі у війні проти України
Кім Чен Ин та війська КНДР
Фото: Defense Express

Північна Корея у серпні може направити до Росії додаткові війська для участі у війні проти України, ба більше – Пхеньян продовжує постачати зброю РФ.

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Про це пише Reuters з посиланням на південнокорейську розвідку.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) вважає, що Росія ймовірно готується до масштабного наступу у серпні, заявив член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен.

"Додаткове розгортання може відбутися вже в липні чи серпні", – сказав Лі, додавши, що розвідка посилається на нове зібрання військ для відправки Північною Кореєю та нещодавній візит до Пхеньяна високопоставленого співробітника служби безпеки президента Росії.

В обмін на артилерійські боєприпаи та ракети для Росії, Пхеньян, ймовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет.
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