Розвідка: Північна Корея могла надати Росії 12 млн снарядів 152 мм калібру

КНДР надала росіянам близько 28 000 контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.

Путін і Кім Чен Ин під час державного прийому на честь Путіна в Будинку прийомів у Пхеньяні, Північна Корея, 19 червня 2024 рік.

Північна Корея продовжує постачати Росії артилерійські снаряди для підтримки її війни проти України. КНДР могла надати Росії понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 мм.

Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на звіт розвідки Південної Кореї.

Згідно зі звітом Управління оборонної розвідки (DIA) Північна Корея надала росіянам близько 28 000 контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.

"Якщо розрахувати з використанням окремих снарядів калібру 152 мм, (кількість поставлених снарядів) може йтися про понад 12 мільйонів", – йдеться у повідомленні DIA при Міністерстві оборони.

Yonhap нагадало, що від жовтня 2024 року Північна Корея надала Росії велику кількість систем озброєння і боєприпасів та спрямувала близько 13 000 військовослужбовців для підтримки російської війни проти України.

Також у червні розвідка Південної Кореї повідомляла, що КНДР, ймовірно, направить додаткові війська до Росії в липні або серпні.

А наприкінці червня розвідка Південної Кореї повідомляла, що Пхеньян спрямує додаткові війська до Росії в липні або серпні.

Російські пропагандисти писали про 5000 військових будівельників та 1000 саперів, яких мають спрямувати до Курської області.